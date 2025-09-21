Xiaomi è pronta a sfidare Apple nel mercato degli smartphone. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale dell’uscita di iPhone 17 da parte del colosso di Cupertino, il gigante cinese hi-tech ha infatti svelato la sua nuovissima serie Xiaomi 17. La tempistica e, soprattutto quel “17” in fondo al nome lasciano intendere che l’azienda guidata da Lei Jun voglia competere con il rivale statunitense in una lotta all’ultimo dispositivo. E infatti è stato lo stesso Ceo di Xiaomi a dichiararlo sui social: “La serie Xiaomi 17 rappresenta un salto generazionale nelle capacità dei prodotti. I nuovi dispositivi sono stati completamente testati rispetto all’iPhone e pronti per una competizione diretta “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Xiaomi sfida l’ultimo Apple: Xiaomi 17 contro iPhone 17