Xbox appaiono le pagine di The Last of Us Marvel’s Spider-Man e di altri giochi PS5

Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato un fatto curioso: cercando su Google o Bing alcuni giochi PlayStation come The Last of Us Parte 2, Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Ghost of Tsushima, compaiono risultati che sembrano rimandare allo store Xbox. Cliccando però su questi link si viene indirizzati allo store tedesco di Xbox, dove compare un messaggio d’errore che segnala l’assenza della pagina. Il motivo di questa novità che ha fatto rapidamente il giro del web? In sostanza, non esistono vere schede prodotto e di conseguenza non c’è alcuna conferma ufficiale riguardo all’arrivo di queste IP sulle console Microsoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox, appaiono le pagine di The Last of Us, Marvel’s Spider-Man e di altri giochi PS5

