X Factor Piercesare Fagioli | Ecco Chi E’ Il Giovane Cantante!

Pier C emoziona la giuria con “Chandelier” a X Factor 2025. Scopri la storia del talento che ha detto addio alla finanza per la musica. Un talento puro, un sogno dichiarato e una voce che non si dimentica. È bastata una nota. Anzi, un’emozione. Sul palco di X Factor 2025, è arrivato lui: Pier C, all’anagrafe Piercesare Fagioli. Classe 2001, casalingo di Casale Monferrato con la testa tra le nuvole e i piedi ben piantati sul palco, ha stregato i giudici con la sua versione intensa e personale di “Chandelier” di Sia. E mentre la sua voce si arrampicava tra i giri vocali, tra la giuria c’è chi ha ceduto alle lacrime: Paola Iezzi, visibilmente commossa. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

