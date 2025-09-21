WWE | WrestlePalooza delude i fan critiche feroci all’esordio della WWE su ESPN

Triple H aveva promesso spettacolo, sorprese e qualità “ premium ” per WrestlePalooza, il primo PLE della WWE sotto il nuovo accordo da 1,6 miliardi di dollari con ESPN. Ma invece di ricevere elogi unanimi, lo show è stato sommerso da critiche da parte dei fan, molti dei quali hanno ritenuto l’evento deludente, soprattutto considerando l’aumento del prezzo, ora fissato a 29,99 dollari al mese. WrestlePalooza flop? Fan infuriati per il primo PLE dell’era ESPN. Al termine dell’evento, Triple H è intervenuto su Twitter per lodare Cody Rhodes, scrivendo: “Mentre entriamo nell’era di @WWE su @espn, @CodyRhodes dimostra perché è il nostro QB1. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: WrestlePalooza delude i fan, critiche feroci all’esordio della WWE su ESPN

