WWE | Triple H conferma a Crown Jewel tornano le sfide tra campioni mondiali
Con la scomparsa dei tradizionali match di Survivor Series, in WWE sono sempre meno le occasioni in cui due campioni di pari grado si sfidano sul ring. Per questo l’anno scorso la federazione di Stamford si è inventata una nuova tradizione: in occasione di Crown Jewel, a Riyadh in Arabia Saudita, i campioni mondiali si sono sfidati con in palio un nuovo titolo, chiamato proprio Crown Jewel Championship. E nonostante alcune voci che in questi mesi parlavano di tradizione già cancellata, ieri è arrivata la conferma: il titolo è pronto a tornare in palio in Australia. Rhodes vs Rollins, Vaquer vs???. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE: Triple H conferma, Pat McAfee sarà parte di Wrestlepalooza
È ufficiale: nel 2026 l’Italia ospiterà un Premium Live Event della WWE. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Nick Khan, che ha annunciato lo storico debutto del PLE nel nostro Paese. L’evento coinciderà con l’avvio dell’accordo tra WWE e Netfli - facebook.com Vai su Facebook
WWE: “Ci chiedono tutti di tornare”, la rivelazione di Triple H - Il Premium Live Event si terrà sabato 11 ottobre alla RAC Arena nella città di Perth in Australia. Riporta spaziowrestling.it
WWE: Triple H conferma un importante match di Wrestlepalooza - Triple H ha confermato l'incontro per il titolo femminile a WrestlePalooza, ma non ha spiegato la mancata firma del contratto a Raw ... Secondo spaziowrestling.it