WWE | Triple H conferma a Crown Jewel tornano le sfide tra campioni mondiali

Con la scomparsa dei tradizionali match di Survivor Series, in WWE sono sempre meno le occasioni in cui due campioni di pari grado si sfidano sul ring. Per questo l’anno scorso la federazione di Stamford si è inventata una nuova tradizione: in occasione di Crown Jewel, a Riyadh in Arabia Saudita, i campioni mondiali si sono sfidati con in palio un nuovo titolo, chiamato proprio Crown Jewel Championship. E nonostante alcune voci che in questi mesi parlavano di tradizione già cancellata, ieri è arrivata la conferma: il titolo è pronto a tornare in palio in Australia. Rhodes vs Rollins, Vaquer vs???. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

