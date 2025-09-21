WWE | Stephanie McMahon sorpresa in diretta da Undertaker sarà nella Hall of Fame 2026

Un momento inaspettato e carico di emozione ha interrotto WWE Wrestlepalooza quando The Undertaker ha fatto il suo ingresso in arena sulla sua motocicletta per annunciare Stephanie McMahon come prima inductee della WWE Hall of Fame classe 2026. L’annuncio, avvenuto prima del main event della serata, ha colto tutti di sorpresa considerando che la WWE solitamente rivela i suoi Hall of Famer nei mesi che precedono WrestleMania. La rivelazione tra gli applausi del pubblico. What a moment! The Undertaker just revealed that Stephanie McMahon will be inducted into the WWE Hall of Fame next year in 2026! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Stephanie McMahon sorpresa in diretta da Undertaker, sarà nella Hall of Fame 2026

