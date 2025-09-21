Wrestlepalooza ha segnato una serata storica per la WWE, rappresentando il primo evento della compagnia trasmesso su ESPN, uno dei network sportivi più importanti al mondo. Nonostante una card di alto livello che includeva il ritorno sul ring di AJ Lee dopo un decennio al fianco del marito CM Punk contro Seth Rollins e Becky Lynch, e Cody Rhodes a difendere l’ Undisputed WWE Championship contro Drew McIntyre, l’apertura dello show ha lasciato l’amaro in bocca. Brock Lesnar distrugge John Cena con sei F-5. Il match d’apertura tra John Cena e Brock Lesnar, pubblicizzato come l’ultimo confronto tra i due prima del ritiro di Cena, si è trasformato in una disfatta per il leader della Cenation. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: John Cena asfaltato da Brock Lesnar, fan infuriati per il match del retirement tour