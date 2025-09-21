WWE | Jey Uso smentisce le voci sull’infortunio dopo WrestlePalooza
La notte di WrestlePalooza di Jey Uso ha preoccupato i fan dopo che erano emerse voci secondo cui sarebbe stato messo in protocollo per commozione cerebrale. Ma, fedele al suo stile, Uso non ha perso tempo a far sapere a tutti che sta bene. Poco dopo che la notizia ha iniziato a circolare online, Jey ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto negli spogliatoi, con il volto e l’asciugamano sporchi di sangue. Il suo messaggio, chiaro e diretto: “Sto bene ”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ringside News (@ringsidenewscom) Il post è arrivato dopo che Bryan Alvarez aveva affermato che Jey si era ferito durante il Tag Team Match contro Bron Breakker e Bronson Reed, quando una sedia d’acciaio gli era rimbalzata contro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
