Il ritorno sul ring di AJ Lee a WrestlePalooza ha fatto esplodere i fan sugli spalti, ma il riconoscimento più grande è arrivato dietro le quinte. Secondo quanto riportato da Fightful Select, è stata Becky Lynch a ricevere i maggiori elogi per aver guidato AJ in un incontro così delicato. Nonostante AJ Lee abbia dimostrato di non aver perso il suo tocco, diversi nomi interni della WWE hanno sottolineato che il match è risultato così fluido soprattutto grazie a Becky. "The Man" ha infatti la reputazione di essere una vera leader nello spogliatoio, capace di aiutare atlete e colleghi a rientrare in scena dopo lunghi periodi di assenza.

© Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di AJ Lee incanta il pubblico, la leadership di Becky Lynch conquista il backstage