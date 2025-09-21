WTA Seul 2025 Swiatek ribalta Alexandrova e festeggia il venticinquesimo titolo in carriera

Nella finale del torneo WTA di Seul Iga Swiatek ribalta Ekaterina Alexandrova 1-6 7-6(3) 7-5 al termine di una battaglia di due ore e quarantatré minuti. La testa di serie numero uno reagisce al pessimo inizio di partita e, pur non esprimendo il suo miglior tennis con costanza, esce alla distanza nei momenti chiave della sfida. La vittoria odierna assume certamente un gusto speciale per la polacca che festeggia il venticinquesimo titolo della carriera. Il match inizia con la partenza a spron battuto della russa. La seconda favorita del tabellone ottiene il break a 30 nel primo gioco, non sfrutta una possibilità per il 3-0 e strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Seul 2025, Swiatek ribalta Alexandrova e festeggia il venticinquesimo titolo in carriera

In questa notizia si parla di: seul - swiatek

