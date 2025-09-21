WRESTLEPALOOZA | Stephanie Vaquer è la nuova campionessa mondiale femminile
Stephanie Vaquer ha inaugurato la nuova era ESPN della WWE conquistando il Women’s World Championship vacante in un match divertente e a suo modo storico contro IYO SKY a Wrestlepalooza. Per “La Primera” si tratta del primo titolo mondiale nel main roster della federazione, un traguardo raggiunto dopo aver vinto la Battle Royale a Evolution che le aveva garantito questa opportunità titolata, poi rimandata per l’annuncio di gravidanza dell’allora campionessa Naomi. Un classico istantaneo con colpi di scena. Il match è iniziato con scambi tecnici rapidi tra le due atlete, con Vaquer che ha tentato più volte la sua iconica Devil’s Kiss senza successo nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: wrestlepalooza - stephanie
IYO SKY e Stephanie Vaquer si affronteranno in quel di #Wrestlepalooza con in palio il Women's World Championship lasciato vacante da Naomi! Chi vincerà secondo voi? Chi sarà la nuova campionessa? #TSOW // #TSOS - facebook.com Vai su Facebook
WWE WRESTLEPALOOZA: A sorpresa, Stephanie Vaquer conquista il Women’s World Championship - Con una vittoria a sorpresa, Stephanie Vaquer conquista il Women's World Championship a Wrestlepalooza contro Iyo Sky ... Segnala spaziowrestling.it
WWE: Le parole di Stephanie Vaquer a poche ore da Wrestlepalooza - L'annullamento del match con Naomi ha portato delle conseguenze positive per Stephanie Vaquer, pronta ora per WrestlePalooza ... Da spaziowrestling.it