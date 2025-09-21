WRESTLEPALOOZA | Stephanie Vaquer è la nuova campionessa mondiale femminile

Zonawrestling.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephanie Vaquer ha inaugurato la nuova era ESPN della WWE conquistando il Women’s World Championship vacante in un match divertente e a suo modo storico contro IYO SKY a Wrestlepalooza. Per “La Primera” si tratta del primo titolo mondiale nel main roster della federazione, un traguardo raggiunto dopo aver vinto la Battle Royale a Evolution che le aveva garantito questa opportunità titolata, poi rimandata per l’annuncio di gravidanza dell’allora campionessa Naomi. Un classico istantaneo con colpi di scena. Il match è iniziato con scambi tecnici rapidi tra le due atlete, con Vaquer che ha tentato più volte la sua iconica Devil’s Kiss senza successo nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wrestlepalooza stephanie vaquer 232 la nuova campionessa mondiale femminile

© Zonawrestling.net - WRESTLEPALOOZA: Stephanie Vaquer è la nuova campionessa mondiale femminile

In questa notizia si parla di: wrestlepalooza - stephanie

wrestlepalooza stephanie vaquer 232WWE WRESTLEPALOOZA: A sorpresa, Stephanie Vaquer conquista il Women’s World Championship - Con una vittoria a sorpresa, Stephanie Vaquer conquista il Women's World Championship a Wrestlepalooza contro Iyo Sky ... Segnala spaziowrestling.it

wrestlepalooza stephanie vaquer 232WWE: Le parole di Stephanie Vaquer a poche ore da Wrestlepalooza - L'annullamento del match con Naomi ha portato delle conseguenze positive per Stephanie Vaquer, pronta ora per WrestlePalooza ... Da spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wrestlepalooza Stephanie Vaquer 232