WRESTLEPALOOZA | Punk & AJ Lee contro Lynch & Rollins degenera nel caos lo decide una sottomissione

Il ritorno emozionante della moglie di Punk porta alla vittoria nel mixed tag match più caotico di Wrestlepalooza. AJ Lee è tornata sul ring della WWE dopo quasi un decennio di assenza, conquistando la vittoria insieme a suo marito CM Punk contro i campioni Seth Rollins e Becky Lynch in un mixed tag team match che ha più volte ignorato le regole tradizionali del genere. Per AJ, che non combatteva dal 30 marzo 2015, il ritorno non poteva essere più dolce: ha sottomesso la campionessa intercontinentale femminile con la sua iconica Black Widow. L’ingresso trionfale e le provocazioni iniziali. AJ Lee is back! And the action is picking up already in this one pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WRESTLEPALOOZA: Punk & AJ Lee contro Lynch & Rollins degenera nel caos, lo decide una sottomissione

