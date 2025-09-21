WRESTLEPALOOZA | Che sfortuna per Drew McIntyre il titolo gli sfugge per un incidente

Cody Rhodes ha chiuso WWE Wrestlepalooza mantenendo il WWE Undisputed Championship contro Drew McIntyre in un match che ha visto lo scozzese pagare caro un errore nel finale. The American Nightmare, tornato recentemente dopo le riprese del film Street Fighter, ha affrontato l’uomo che settimane fa lo aveva messo fuori gioco con un brutale attacco, in quello che è stato presentato come un vero e proprio big match grazie alle epiche introduzioni di Alicia Taylor. McIntyre domina le fasi iniziali mentre Rhodes appare rallentato. Il match è iniziato con Rhodes che ha schiaffeggiato McIntyre al centro del ring, scatenando la furia dello scozzese che lo ha spinto all’angolo colpendolo con chop violenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

