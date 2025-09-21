WRESTLEPALOOZA | Brock Lesnar distrugge John Cena con sette F5 Paul Heyman torna al suo fianco
Il ritorno shock dell’Avvocato segna l’inizio di una serata da incubo per The Greatest of All Time. WWE Wrestlepalooza si è aperto con una delle sconfitte più brutali nella carriera di John Cena, demolito da un Brock Lesnar in versione devastante che ha segnato il suo ritorno dopo due anni di assenza. Ma la vera sorpresa della serata è arrivata ancor prima del suono della campana: Paul Heyman è tornato al fianco di The Beast Incarnate, almeno per la sua presentazione, introducendolo al pubblico di Indianapolis come “l’ultimo vero picchiatore” in contrapposizione al “last real champion” di Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
