World Cleanup day a Modugno con Retake | rimosse oltre mille bottiglie di birra
Circa 1000 bottiglie di birra rimosse, 400 mq di area verde ripulita da rifiuti ed erba: è il bilancio del World Cleanup Day 2025 a Modugno con tanti cittadini coinvolti in un’azione corale di rigenerazione urbana.Il gruppo locale di Retake Modugno è tornato, dopo circa quattro mesi, sulla. 🔗 Leggi su Baritoday.it
on the World Cleanup Day we joined the colleagues of Canada, Germany, Ireland, Netherlands and France for #diplomatsfortheenvironment. We collected 4,000 lbs of garbage. Congrats to @CleanMiamiBeach and thanks to our colleagues of @CanCG - X Vai su X
Grazie ai suoi volontari, Volta Mantovana ha aderito oggi al World Cleanup Day. Tantissimi bambini, scout e cittadini hanno dedicato il loro tempo a ripulire il nostro territorio dai rifiuti abbandonati: un gesto semplice, ma di grande significato civico. Un ringrazi - facebook.com Vai su Facebook
