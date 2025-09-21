World Cleanup day a Modugno con Retake | rimosse oltre mille bottiglie di birra

Baritoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 1000 bottiglie di birra rimosse, 400 mq di area verde ripulita da rifiuti ed erba: è il bilancio del World Cleanup Day 2025 a Modugno con tanti cittadini coinvolti in un’azione corale di rigenerazione urbana.Il gruppo locale di Retake Modugno è tornato, dopo circa quattro mesi, sulla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: world - cleanup

“World Cleanup Day” per mantenere pulita Parma

World Cleanup Day Italia 2025, il 17 settembre l’evento inaugurale a Ponticelli

World Cleanup Day, tutti insieme per raccogliere i rifiuti: "Puliamo il mondo partendo da Palermo"

Cleanup day a Modugno con Retake: rimosse oltre mille bottiglie di birra; World Cleanup Day 2025: a Modugno raccolte circa 1000 bottiglie di birra e rigenerati 400 mq di area verde; FCI Puglia – La Federciclismo Puglia consegna al Viceministro Sisto la proposta di legge sulla sicurezza stradale.

world cleanup day modugnoLe iniziative del World Cleanup Day in Italia - Dal 20 al 28 settembre, milioni di persone in 190 Paesi scenderanno in campo per la più grande azione civica del pianeta, il World Cleanup Day. Scrive rivistanatura.com

world cleanup day modugnoIl 20 e il 21 settembre parte il World Cleanup Day Italia 2025 - Dal 20 al 28 settembre, milioni di persone in 190 Paesi scenderanno in campo per la più grande ... Come scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: World Cleanup Day Modugno