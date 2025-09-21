Wirtz pagato 150 milioni per accomodarsi in panchina | per ora è il grande flop del Liverpool As
Wirtz è stato il giocatore più pagato dal Liverpool in questa sessione estiva (150 milioni di euro) e in generale l’affare più costoso dell’intero calciomercato europeo. L’annata scorsa al Leverkusen era stata evidentemente straordinaria come quella precedente, però – racconta Diario As – non sembra che ora il trequartista si sia così ben inserito in Premier. Dove i ritmi sono diversi, la tecnica è diversa. Resta però un investimento da capogiro da far funzionare a tutti i. costi. Durante il derby con l’Everton Slot ha tentato di farlo subentrare, stimolandolo. Ma anche lì ben poco, e i tifosi del Liverpool sono piuttosto pessimisti già dopo sole 5 giornate di campionato e una di Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
