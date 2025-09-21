William e Carlo lasciano il funerale della Duchessa di Kent la rabbia contro Andrea

Evidenti malumori al funerale della Duchessa di Kent, tenutosi lo scorso martedì 16 settembre: agli occhi più attenti non sarà sfuggito il particolare scambio di parole fra il Principe William e il Principe Andrea, rispettivamente il figlio e uno dei fratelli di Re Carlo. Che cosa sarà accaduto? Pare che Carlo e William abbiano lasciato in fretta la funzione. Ha sorpreso la presenza del principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson al funerale cattolico di Katharine Worsley, cugina della Regina Elisabetta e compianto membro della Famiglia reale. A quanto pare William, ma anche Carlo, non sarebbero stati particolarmente entusiasti di doversi confrontare con Andrea, un personaggio a dir poco controverso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - William e Carlo lasciano il funerale della Duchessa di Kent, la rabbia contro Andrea

