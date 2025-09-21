WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare l’integrazione con Facebook

Tuttoandroid.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.26.12 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

whatsapp beta si aggiorna per migliorare l8217integrazione con facebook

© Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare l’integrazione con Facebook

In questa notizia si parla di: whatsapp - beta

WhatsApp Beta si aggiorna con una novità che aiuterà le aziende

WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare il supporto alle GIF

WhatsApp Beta sperimenta una funzionalità per gli stati prendendo spunto da Instagram

WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare l’integrazione con Facebook; WhatsApp Beta: in arrivo la condivisione da Spotify negli aggiornamenti di stato; WhatsApp vuole migliorare ancora gli aggiornamenti di stato.

whatsapp beta aggiorna migliorareWhatsApp aggiorna il pannello delle GIF su iOS: arriva un nuovo layout a tre colonne - L'ultima versione di WhatsApp per iOS introduce una novità pensata per migliorare la ricerca e la condivisione delle GIF. Riporta hdblog.it

whatsapp beta aggiorna migliorareWhatsApp, in arrivo l’introduzione di una nuova menzione per i gruppi - WhatsApp sta lavorando a delle novità che potrebbero stupire gli utenti e ottimizzare l’esperienza d’uso sulla piattaforma. Scrive tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Beta Aggiorna Migliorare