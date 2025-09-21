West Ham il futuro di Potter appeso a un filo | Nuno Espírito Santo in pole per la panchina

West Ham, il futuro di Potter adesso è appeso a un filo: Nuno Espírito Santo in pole per la panchina degli inglesi Il rapporto tra Graham Potter, tecnico inglese noto per il suo calcio propositivo ma spesso discontinuo, e il West Ham United sembra ormai giunto al capolinea. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

