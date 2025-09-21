West Ham il futuro di Potter appeso a un filo | Nuno Espírito Santo in pole per la panchina
West Ham, il futuro di Potter adesso è appeso a un filo: Nuno Espírito Santo in pole per la panchina degli inglesi Il rapporto tra Graham Potter, tecnico inglese noto per il suo calcio propositivo ma spesso discontinuo, e il West Ham United sembra ormai giunto al capolinea. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: west - futuro
Cagliari, Piccoli nel mirino di West Ham e Benfica: il futuro dell’attaccante è tutto da scrivere
Pellegrini torna in gruppo dopo 110 giorni di stop! L’ex capitano rivede il campo, ma il suo futuro sarà lontano da Roma: West Ham e Fiorentina osservano. Si lavora per Tsimikas. https://romanews.eu/la-gazzetta-pellegrini-torna-in-gruppo-ma-il-suo-futuro- - X Vai su X
Ecco i due articoli di questa settimana per la pagina di Nessuno tocchi Caino sull'Unità: - Valerio Fioravanti scrive un pezzo sulla "evoluzione" in America dei sistemi di esecuzione, dalla selvaggia impiccagione del Far West alla "dolce morte" dei giorni nostri tr - facebook.com Vai su Facebook
Tutti uniti al West Ham, afferma Potter sotto pressione; A West Ham sono 'tutti sulla stessa lunghezza d'onda', dice Potter sotto pressione; West Ham, Potter saluta Antonio: Non giocherà con noi.
West Ham, il futuro di Potter appeso a un filo: Nuno Espírito Santo in pole per la panchina - West Ham, il futuro di Potter adesso è appeso a un filo: Nuno Espírito Santo in pole per la panchina degli inglesi Il rapporto tra Graham Potter, tecnico inglese noto per il suo calcio propositivo ma ... Scrive calcionews24.com
Graham Potter’s West Ham future: What we’re hearing - The club are already talking to potential replacements for their under- Secondo nytimes.com