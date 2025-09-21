Wallace & Gromit | il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista

Comingsoon.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando i fan di Wallace & Gromit hanno visto Wallace & Gromit - Le piume della vendetta, hanno subito chiesto a Nick Park di fare presto un nuovo film. Il regista torna oggi sull'argomento e non esclude un nuovo lungometraggio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

wallace amp gromit il terzo film si far224 sar224 lo spin off su feathers mcgraw nick park 232 possibilista

© Comingsoon.it - Wallace & Gromit: il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista

In questa notizia si parla di: wallace - gromit

Spin-off di wallace e gromit con il villain più spaventoso della tv britannica

Wallace e Gromit, promosso o bocciato? I voti del nuovo film Netflix; Wallace & Gromit in “The Grand Getaway”: la nostra anteprima da Venezia.

Disponibile il terzo episodio di Wallace &amp; Gromit's Grand Adventures - E' stato finalmente rilasciato su PC il nuovo episodio di Wallace & Gromit's Grand Adventures, punta e clicca che vede come protagonisti i famosi personaggi di plastilina partoriti dalla mente di Nick ... Riporta everyeye.it

Wallace &amp; Gromit Episode 3: Muzzled - Monty Muzzle è nuovo in città, ma subito si guadagna la stima di tutti allestendo una fiera di beneficenza per la ricostruzione del canile. Secondo multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Wallace Amp Gromit Terzo