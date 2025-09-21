Wallace & Gromit | il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista
Quando i fan di Wallace & Gromit hanno visto Wallace & Gromit - Le piume della vendetta, hanno subito chiesto a Nick Park di fare presto un nuovo film. Il regista torna oggi sull'argomento e non esclude un nuovo lungometraggio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: wallace - gromit
Spin-off di wallace e gromit con il villain più spaventoso della tv britannica
Wallace and Gromit - facebook.com Vai su Facebook
Wallace e Gromit, promosso o bocciato? I voti del nuovo film Netflix; Wallace & Gromit in “The Grand Getaway”: la nostra anteprima da Venezia.
Disponibile il terzo episodio di Wallace & Gromit's Grand Adventures - E' stato finalmente rilasciato su PC il nuovo episodio di Wallace & Gromit's Grand Adventures, punta e clicca che vede come protagonisti i famosi personaggi di plastilina partoriti dalla mente di Nick ... Riporta everyeye.it
Wallace & Gromit Episode 3: Muzzled - Monty Muzzle è nuovo in città, ma subito si guadagna la stima di tutti allestendo una fiera di beneficenza per la ricostruzione del canile. Secondo multiplayer.it