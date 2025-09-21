Quando i fan di Wallace & Gromit hanno visto Wallace & Gromit - Le piume della vendetta, hanno subito chiesto a Nick Park di fare presto un nuovo film. Il regista torna oggi sull'argomento e non esclude un nuovo lungometraggio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Wallace & Gromit: il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista