Vuole sparare al cinghiale ma colpisce l' amico in pieno petto | muore Daniele Barolo

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva visto un chinghiale nella boscaglia e ha fatto fuoco. Ma invece di sparare all'animale ha colpito l'amico che si trovava con lui, uccidendolo. É morto così Daniele Barolo, un agricoltore di 46 anni di Carrù, in provincia di Cuneo. Proprio oggi era il giorno di apertura della stagione di. 🔗 Leggi su Today.it

