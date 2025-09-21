Vuole sparare al cinghiale ma colpisce l' amico in pieno petto | muore Daniele Barolo
Aveva visto un chinghiale nella boscaglia e ha fatto fuoco. Ma invece di sparare all'animale ha colpito l'amico che si trovava con lui, uccidendolo. É morto così Daniele Barolo, un agricoltore di 46 anni di Carrù, in provincia di Cuneo. Proprio oggi era il giorno di apertura della stagione di. 🔗 Leggi su Today.it
