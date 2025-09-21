Vuelle occhi su amichevole e Felder Leka | Ha le stimmate del leader

Oggi alle 18, al PalaPanzini di Senigallia, mentre le altre giocano la prima giornata del campionato A2, la Vuelle disputerà l’ultimo test amichevole aspettando il debutto del 30 settembre. L’avversario odierno, il San Giobbe Chiusi, compagine che milita in serie B nazionale, non è ovviamente l’aspetto più importante del match; tutti gli occhi sono invece puntati su Kay Felder, il play americano che per la prima volta indosserà la canotta biancorossa, presumibilmente davanti a tanti tifosi che arriveranno da Pesaro (biglietti ancora in vendita a 5 euro su Vivaticket) per scoprire chi è il comandante che ha preso in mano il timone della nave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, occhi su amichevole e Felder. Leka: "Ha le stimmate del leader"

