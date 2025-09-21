von der Leyen | viviamo tempi pericolosi
9.30 "Viviamo in tempi molto pericolosi.Farò tutto quello che è in mio potere per mantenere la pace e la libertà in Europa. E per questo stiamo rafforzando le nostre capacità di difesa". Lo afferma, in un'intervista a La Repubblica, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, rispondendo alla domanda se stiamo andando verso la Terza guerra mondiale. "In un mondo sempre più ostile, dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la democrazia, la prosperità e la pace", ha aggiunto von der Leyen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
