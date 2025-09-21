Von der Leyen Farò di tutto per l’Europa libera

ROMA (ITALPRESS) – Non stiamo andando verso la Terza guerra mondiale, ‘ma viviamo in tempi molto pericolosi. Farò tutto quello che è in mio potere per mantenere la pace e la libertà in Europa. E’ proprio per questo che stiamo rafforzando le nostre capacità di difesa con così tanta determinazione. In un mondo sempre più ostile, dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la democrazia, la prosperità e la pacè. Così, in una intervista a la Repubblica, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. ‘L’Unione europea – spiega – è responsabile del mercato unico per le sue industrie, per la ricerca e innovazione e per le Pmi, tra cui rientra anche la base industriale della difesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it