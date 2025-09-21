Volley Serie B Marchi sicuro | BiautoJumboffice protagonista
La BiautoJumboffice Sestese si sta allenando intensamente in vista dell’inizio del campionato di Serie B che scatterà il prossimo 11 ottobre, con la gara interna contro Assisi. Il tecnico Stefano Marchi, al suo settimo anno sulla panchina della storica compagine di Sesto Fiorentino, si dice soddisfatto dell’organico a sua disposizione che non è stato mutato rispetto alla scorsa annata, ad eccezione di un solo innesto. "Il fatto che non ci siano stati particolari cambiamenti, è, a mio avviso, un fattore importante, perchè la squadra è già affiatata e non ci sarà, dunque, bisogno di renderla omogenea-afferma l’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
