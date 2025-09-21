Volley Serie B Marchi sicuro | BiautoJumboffice protagonista

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La BiautoJumboffice Sestese si sta allenando intensamente in vista dell’inizio del campionato di Serie B che scatterà il prossimo 11 ottobre, con la gara interna contro Assisi. Il tecnico Stefano Marchi, al suo settimo anno sulla panchina della storica compagine di Sesto Fiorentino, si dice soddisfatto dell’organico a sua disposizione che non è stato mutato rispetto alla scorsa annata, ad eccezione di un solo innesto. "Il fatto che non ci siano stati particolari cambiamenti, è, a mio avviso, un fattore importante, perchè la squadra è già affiatata e non ci sarà, dunque, bisogno di renderla omogenea-afferma l’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley serie b marchi sicuro biautojumboffice protagonista

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie B. Marchi sicuro: "BiautoJumboffice protagonista»

In questa notizia si parla di: volley - serie

Volley, serie C femminile

Volley femminile. Montelupo, annata da dimenticare. Si riparte dalla serie D con fiducia

Volley femminile, Velasco sembra aver risolto il problema della banda. Turchia e Brasile le rivali più serie verso i Mondiali?

Volley Serie B. Marchi sicuro: BiautoJumboffice protagonista»; Mercato B1 femminile: Nicole Marchi rinforza il reparto liberi della Lasersoft Riccione; Andrea Marchi è l’opposto del Cascia.

volley serie b marchiVolley serie B. 4 Torri, buon test a Modena. Con il Villadoro finisce 3-1 - 1 per la 4 Torri nella seconda amichevole disputata mercoledì a Modena contro il Villadoro. Secondo ilrestodelcarlino.it

volley serie b marchiVolley, Pippo Callipo: «Puntiamo alla Serie A ma continuiamo ad operare in un territorio completamente indifferente» - Dalle aspirazioni della società alle difficoltà nella gestione degli impianti sportivi, il presidente della società giallorossa: «I costi pesano sul bilancio di fine anno e non avere nessuna considera ... Da ilvibonese.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Serie B Marchi