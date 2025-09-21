Volley l’Italia affronterà il Belgio ai quarti dei Mondiali | rivincita con i Red Dragons Finlandia ko

L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per mercoledì 24 settembre (o alle ore 09.30 o alle or 14.00, l’orario dettagliato verrà definito prossimamente), quando gli azzurri scenderanno in campo a Manila per dare vita alla rivincita con i Red Dragons. I ragazzi di coach Emanuele Zanini hanno infatti vinto lo scontro diretto del girone al tie-break e proveranno a ripetersi, ma la nostra Nazionale sembra essere riemersa dalle difficoltà dopo i successi per 3-0 contro Ucraina e Argentina, presentandosi così con grande ottimismo alla prossima sfida da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia affronterà il Belgio ai quarti dei Mondiali: rivincita con i Red Dragons, Finlandia ko

