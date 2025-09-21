Volley De Giorgi | Il 3-0 non racconta la partita E con Mendez

Le parole del ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi dopo il successo negli ottavi del Mondiale con l’Argentina. E racconta un retroscena col collega avversario Marcelo Mendez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volley, De Giorgi: "Il 3-0 non racconta la partita. E con Mendez..."

In questa notizia si parla di: volley - giorgi

Volley, Fefé De Giorgi: “Tanto agonismo ed energia, messa in difficoltà la ricezione della Serbia”

LIVE Italia-Olanda 0-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: De Giorgi fa turn-over

Volley, De Giorgi: “Vogliamo giocare la finale di Nations League. Cuba fisica in attacco, sarà dura”

Mondiali: De Giorgi dopo il 3-0 all’Argentina “Contro l’Argentina siamo stati speciali. Ora vogliamo giocarci le nostre carte” Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop nella home page del sito https://volleyball.it/2025/09/21/notizie/argomenti/mo - X Vai su X

Gli azzurri del volley schiacciano l'Argentina ai Mondiali. Scintille tra il ct De Giorgi e il collega argentino. Chi sarà il prossimo avversario dell'Italia - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di pallavolo, l'Italvolley maschile di Fefè De Giorgi è agli ottavi: Ucraina travolta 3-0; L'Italia schiaccia l'Argentina 3-0 e vola ai quarti: scintille tra De Giorgi e Mendez, cos'è successo; Volley, De Giorgi: Il 3-0 non racconta la partita. E con Mendez....

L’Italia schiaccia l’Argentina 3-0 e vola ai quarti: scintille tra De Giorgi e Mendez, cos’è successo - 0 l'Argentina con una prova di forza e qualità da parte degli Azzurri ... Segnala fanpage.it

Mondiali Volley, Italia ai quarti: Argentina travolta 3-0 - Volley: Gli azzurri di Fefè De Giorgi dominano il match e continuano la corsa al bis iridato. sportface.it scrive