Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri ferma anche il Bisonte | al PalaBarton è 2-2

Perugiatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a ben impressionare la Bartoccini MC Restauri Perugia in vista del campionato di A1 che prenderà il via tra due settimane.Dopo la Savino Del Bene Scandicci le Black Angels hanno imposto il pari anche all'altra formazione fiorentina, Il Bisonte. Al PalaBarton, come nella precedente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: volley - femminile

