Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri ferma anche il Bisonte | al PalaBarton è 2-2
Continua a ben impressionare la Bartoccini MC Restauri Perugia in vista del campionato di A1 che prenderà il via tra due settimane.Dopo la Savino Del Bene Scandicci le Black Angels hanno imposto il pari anche all'altra formazione fiorentina, Il Bisonte. Al PalaBarton, come nella precedente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
