Vola vola Sale sul tetto della Panda per una bravata social e cade dall’auto in corsa | 23enne gravissimo

Un 23enne è caduto dal tetto di un’auto in movimento a Esine, in alta Vallecamonica. Probabilmente ha agito per postare il tutto sui social. A testimoniarlo, riporta Ansa, le immagini presenti sullo smartphone del giovane. Ora il ragazzo è in condizioni gravi. Nella caduta ha battuto violentemente la testa. Portato in ospedale a Brescia in elicottero, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma resta in pericolo di vita. In due sul tettuccio della Panda. Il 23enne era con amici dopo aver trascorso la serata a una festa in zona. Forse per realizzare un video stile “planking” o “car surfing”, sdraiandosi quindi in luoghi pericolosi, decide di sedersi con un amico sul tetto dell’auto. 🔗 Leggi su Open.online

