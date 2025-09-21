Voci per la Libertà torna al MEI per dire stop al genocidio a Gaza

Anche quest’anno Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty sarà tra i protagonisti del MEI di Faenza, il più importante evento dedicato alla musica indipendente italiana. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 ottobre, con un programma che intreccia musica, impegno civile e un forte messaggio di solidarietà: chiedere la fine del genocidio nella Striscia di Gaza. Giovanni Segreti Bruno in concerto per “Voci per la Libertà”: vincitore del Premio Amnesty Emergenti 2025. Il palco principale di Piazza del Popolo accoglierà il 4 ottobre l’intensa performance di Giovanni Segreti Bruno, vincitore del Premio Amnesty International Italia Emergenti 2025 con il brano “Notre Drame”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

