Vlahovic non ingrana a Verona | i numeri dell’attaccante della Juve relativi al match di campionato del Bentegodi C’è un dato eloquente

Vlahovic non ingrana al Bentegodi: appena 13 tocchi e una sola occasione creata per l’attaccante della Juve, una prova incolore e nervosa. Nella serata difficile della Juve, culminata con un pareggio deludente in casa dell’ Hellas Verona, è mancato l’apporto del suo uomo più atteso: Dusan Vlahovic. Dopo un inizio di stagione da trascinatore assoluto, in cui sembrava aver ritrovato serenità e una media gol impressionante, il centravanti serbo è incappato in una serata da incubo. Una prestazione abulica, nervosa e imprecisa, testimoniata da numeri impietosi che raccontano di un giocatore quasi mai entrato nel vivo del gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic non ingrana a Verona: i numeri dell’attaccante della Juve relativi al match di campionato del Bentegodi. C’è un dato eloquente

