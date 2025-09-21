Vlahovic Juve perché passa da leone a pulcino? L’attaccante è un caso da studiare e il voto contro il Verona non può che essere questo

Vlahovic Juve, perché passa da leone a pulcino? L’analisi e la pagella della prova del serbo contro il Verona. Il rendimento di Dusan Vlahovic quando parte dal primo minuto continua a essere un enigma per gli addetti ai lavori e per i tifosi della Juventus. Il bomber serbo ha ricevuto un voto ampiamente insufficiente, 5, nelle pagelle di Tuttosport dopo l’ultima partita. L’analisi del quotidiano torinese non si è limitata a giudicare la singola prestazione, ma ha messo in luce una profonda contraddizione nel suo stile di gioco. Vlahovic, infatti, sembra non riuscire a trovare la via del gol quando è schierato dall’inizio, apparendo spento e privo della sua solita ferocia in area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, perché passa da leone a pulcino? L’attaccante è un caso da studiare e il voto contro il Verona non può che essere questo

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Novità Vlahovic, nuovo contatto con la Juve: ecco cosa c’è di nuovo

Vlahovic, Roma sullo sfondo: la Juve vuole venderlo, ma Dusan pensa al 2026. E se fosse un’occasione?

Marchisio: “Yildiz per la Juve è come Yamal per il Barça. Vlahovic? O lo ami o lo odi” ? Leggi l’intervista completa sul nostro sito! - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Tudor riparte dalla coppia d'oro Vlahovic e Yildiz - X Vai su X

Caso Vlahovic i meriti di Tudor Juve perché non gli hai rinnovato il contratto?; Castro Juve | candidatura da monitorare se Vlahovic dovesse salutare a fine stagione Perché piace l’attaccante del Bologna alla dirigenza bianconera la rivelazione; Non centra Vlahovic ma i conti del Ffp | Comolli ha svelato perché la Juve non ha ancora preso Kolo Muani.

Juve, accordo con Vlahovic: l’hanno convinto dopo la Champions - Dusan Vlahovic ancora una volta decisivo per la Juventus in questo inizio di stagione e ora il suo futuro è pronto a cambiare in maniera definitiva dopo le tante voci dell'estate ... Scrive calciotoday.it

Vlahovic Juve, magic moment per il serbo: dalla Continassa rivelano che… Il retroscena sul centravanti bianconero - Vlahovic Juve, la straordinaria trasformazione del serbo: liberato dal peso delle aspettative, gioca con una nuova serenità e segna a raffica C’è un Dusan Vlahovic nuovo, diverso, alla Juventus. Secondo juventusnews24.com