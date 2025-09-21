Vlahovic Juve 150 presenze con i bianconeri nella serata del Bentegodi | traguardo raggiunto dal numero 9 serbo Tutti i dettagli

Vlahovic Juve, 150 presenze raggiunte con i bianconeri contro il Verona: il traguardo del numero 9 serbo. Svelati i dettagli. Un traguardo importante, ma una serata da dimenticare. La trasferta di Verona doveva essere la grande occasione per Dusan Vlahovic, e invece si è trasformata in una delusione. L’attaccante serbo ha festeggiato la sua 150ª presenza con la maglia della Juve, ma la sua prestazione è stata opaca. Una serata da dimenticare. Schierato titolare da Igor Tudor, che lo ha premiato dopo la notte da eroe in Champions League, Vlahovic non è riuscito a incidere. Pochi palloni toccati, un solo tiro pericoloso (masticato), una sensazione di isolamento costante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, 150 presenze con i bianconeri nella serata del Bentegodi: traguardo raggiunto dal numero 9 serbo. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Novità Vlahovic, nuovo contatto con la Juve: ecco cosa c’è di nuovo

Vlahovic, Roma sullo sfondo: la Juve vuole venderlo, ma Dusan pensa al 2026. E se fosse un’occasione?

Marchisio: “Yildiz per la Juve è come Yamal per il Barça. Vlahovic? O lo ami o lo odi” ? Leggi l’intervista completa sul nostro sito! - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Tudor riparte dalla coppia d'oro Vlahovic e Yildiz - X Vai su X

Matchday Station | Roma-Juventus; Mauro: Juve sei incompleta, mancano due fuoriclasse. E serviva uno come Pio Esposito; Calciomercato Juve, occhi in Francia: chi sono le due novità in difesa.

Vlahovic è nel suo prime? Il dato dopo Juve Borussia Dortmund non mente: ha battuto questo record dal suo arrivo in Italia, ecco di cosa si tratta - Il dato dopo Juve Borussia Dortmund non mente: ecco i numeri dell’attaccante Dusan Vlahovic continua a stupire, e non solo per la sua capacità di segnare, ma per la sua effic ... Segnala juventusnews24.com

Juve, c’è un altro caso Vlahovic: pronto ad andarsene a zero - A meno di un rinnovo o una cessione in queste ultime due settimane di calciomercato Vlahovic e i suoi ‘fratelli’. Si legge su calciomercato.it