Vladimir Putin ha ripristinato l’Intervision l’alternativa russa all’Eurovision

Ieri sera, a Mosca, si è svolto l’ Intervision, un concorso musicale internazionale organizzato dal governo russo. Il festival è, sotto alcuni aspetti, simile all’ Eurovision Song Contest, dalla quale la Russia è stata estromessa da quando, nel 2022, ha invaso l’ Ucraina. Gli artisti partecipanti provengono prevalentemente da Paesi in buoni rapporti con il Cremlino. A vincere questa edizione è stato il Vietnam, rappresentato da??c Phúc con la canzone Phù??ng Thiên V??ng. La manifestazione è nata ai tempi dell’Unione Sovietica, dove si è tenuta, in modo discontinuo, fino al 1980. Quest’anno, tuttavia, Vladimir Putin ha deciso di rispolverare la kermesse, autorizzando la sua organizzazione con un decreto firmato a febbraio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Vladimir Putin ha ripristinato l’Intervision, l’alternativa russa all’Eurovision

In questa notizia si parla di: vladimir - putin

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

Vertice Donald Trump-Vladimir Putin trasmesso in prime time: la grande attenzione dell’informazione Mediaset premiata dagli ascolti

Ma perché fidarsi di Vladimir Putin?

Organizzato per la prima volta negli anni '60, in piena Guerra fredda, il festival è stato rilanciato con un decreto di Vladimir Putin - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono "oltre 700.000" i militari russi dispiegati "sulla linea del fronte" nell'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. #ANSA - X Vai su X

Così Putin vuole intimidire l’Ue mentre spinge l’economia di guerra; La Russia pronta a mediare tra Iran e Stati uniti; La Russia attenua i festeggiamenti mentre i droni volano vicino al luogo di nascita di Putin.

Vladimir Putin ha ripristinato l’Intervision, l’alternativa russa all’Eurovision - La manifestazione è nata ai tempi dell’Unione Sovietica, dove si è tenuta, in modo discontinuo, fino al 1980. Si legge su msn.com

Trump e Putin: nuovi colloqui in arrivo per risolvere il conflitto - Il presidente americano Donald Trump ha rivelato che sta per avere nuovi colloqui con Vladimir Putin per affrontare la crisi ucraina. Secondo notizie.it