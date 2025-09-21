Vivienne Westwood | vita carriera e eredità dell’icona della moda punk

Biografia completa di Vivienne Westwood, stilista inglese e icona della moda punk. Dalla nascita dei Sex Pistols alle collezioni storiche, fino all’attivismo e alla fondazione che porta avanti la sua eredità. Indice. Vivienne Westwood – Le origini. La boutique rivoluzionaria di King’s Road. Moda e provocazione: il punk come arma sociale. Dalla ribellione alle passerelle. Vivienne Westwood: attivismo e la sostenibilità. L’azienda e il nuovo corso. La Vivienne Foundation. Eredità di Vivienne Westwood. FAQ Vivienne Westwood. Vivienne Westwood – Le origini. Vivienne Isabel Swire, meglio conosciuta come Vivienne Westwood, nacque l’8 aprile 1941 a Glossop, nel Derbyshire. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Vivienne Westwood: vita, carriera e eredità dell’icona della moda punk

