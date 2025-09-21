Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Sassari

Nel territorio del nord-ovest sardo, dove le colline ondulate si perdono all’orizzonte e l’aria profuma di mirto e ginepro, sorge Sassari, la seconda città più importante della Sardegna. Questo centro urbano di antica fondazione, con i suoi oltre 127.000 abitanti, racconta una storia millenaria attraverso le sue pietre logore dal tempo, i suoi palazzi nobiliari e le tradizioni che ancora oggi animano le strade del centro storico. La magnificenza della cattedrale di San Nicola. Il duomo che racconta secoli di fede e arte. La Cattedrale di San Nicola domina il panorama urbano con la sua imponente facciata barocca, un capolavoro architettonico che lascia senza fiato già dal primo sguardo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

