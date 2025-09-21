Visite ai tesori cittadini La cultura scende in pista

Tornano in città le Giornate europee del patrimonio con tema ‘Architetture: l’arte di costruire’ sabato 27 e domenica 28 settembre, proposte dal Comune di Cesena, con il coordinamento del Ministero della cultura. Nel corso delle due giornate i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti, le istituzioni e le associazioni culturali del territorio organizzeranno dal pomeriggio a tarda sera incontri, aperture straordinarie ed eventi per far conoscere il patrimonio culturale. Sabato sarà possibile visitare, nella sala piana della Biblioteca Malatestiana, Tour di Olivo Barbieri, opere fotografiche contemporanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite ai tesori cittadini. La cultura scende in pista

Visite guidate serali e aperture straordinarie per scoprire i tesori di Tarquinia

Dal Cous Cous Fest a Le Vie dei Tesori: gli eventi del 20 e 21 settembre in provincia - Il terzo weekend di settembre porta con sé un cartellone fitto di appuntamenti in tutta la provincia di Trapani: dall’arte ai libri, dalla musica alla storia, senza dimenticare il gusto e la solidarie ... Scrive tp24.it

Le Vie dei Tesori ritornano a Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo: da sabato 20 settembre - Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo saranno infatti visitabili con un unico coupon. Secondo tp24.it