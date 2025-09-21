Vis l’analisi di Stellone | Mancato il guizzo finale

"Reputo la prestazione contro la Pianese positiva sotto tanti aspetti ma ci è mancato il guizzo finale". È uno Stellone che vede il bicchiere mezzo pieno quello del post gara: "La squadra mi è piaciuta poiché abbiamo dimostrato di voler di più la vittoria rispetto agli avversari cercando il vantaggio fin da subito. Siamo infatti riusciti a creare varie occasioni contro una compagine, come quella della Pianese, ben disposta in campo e che in questa stagione ha subito pochissimi gol. Sottoporta ci è tuttavia mancata quella fortuna e quella cattiveria necessaria per sbloccare una gara che, una volta passati in vantaggio, avrebbe poi potuto assumere tutt’ altra piega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

