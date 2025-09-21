Virus respiratorio sinciziale riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati

Pisatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via in Toscana la nuova campagna di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile della maggior parte delle bronchioliti nelle bambine e nei bambini e che possono essere causa di gravi infezioni, molto più gravi sotto l’anno di vita. La campagna partirà il 1. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: virus - respiratorio

Virus respiratorio sinciziale, riparte l'immunizzazione dei neonati

Virus respiratorio, medici più vaccinisti di Pfizer a scapito di mamme e bambini

Via alla campagna contro il virus respiratorio dei neonati

Virus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati; Virus Respiratorio Sinciziale, riparte la campagna vaccinale; Virus respiratorio sinciziale, riparte l'immunizzazione dei neonati.

virus respiratorio sinciziale riparteVirus respiratorio sinciziale: riparte la campagna di immunizzazione - Il primo ottobre in Toscana riparte la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale. Secondo rainews.it

virus respiratorio sinciziale riparteVirus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati - La somministrazione gratuita dell'anticorpo monoclonale coinvolgerà tutti i nati dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026 grazie alla sinergia tra punti nascita, pediatri di libera scelta e dipartimenti di ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Virus Respiratorio Sinciziale Riparte