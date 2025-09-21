Violenze in pieno centro nella giornata clou di Pordenonelegge

Ancora violenza in centro città, nella giornata clou di Pordenonelegge. Due episodi si sono verificati in città, al pomeriggio e di sera. Più grave il secondo, con un giovane che è stato derubato e aggredito davanti alla loggia del municipio. La polizia si è messa poi sulle tracce degli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it