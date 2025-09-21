Violenze in pieno centro nella giornata clou di Pordenonelegge
Ancora violenza in centro città, nella giornata clou di Pordenonelegge. Due episodi si sono verificati in città, al pomeriggio e di sera. Più grave il secondo, con un giovane che è stato derubato e aggredito davanti alla loggia del municipio. La polizia si è messa poi sulle tracce degli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: violenze - pieno
Aggressione in pieno centro a Siena. Le parole del titolare, Riccardo Grandi, che ha presentato una denuncia e che ha diffuso sui social il video delle violenze - facebook.com Vai su Facebook
Presunta violenza sessuale in pieno centro https://ift.tt/s97bXgo https://ift.tt/1ENh4dt - X Vai su X
Violenze in pieno centro nella giornata clou di Pordenonelegge; Rissa e accoltellamento in pieno giorno, fermato 19enne per tentato omicidio; Violentata nell'area ex Telecom in pieno giorno.
Scatta la violenza in pieno centro a Civitanova: un uomo accoltellato, l’amico pestato - CIVITANOVA Una notte di brutale violenza a Civitanova è finita con due giovani al pronto soccorso, uno accoltellato a un braccio l’altro pestato a sangue. Scrive corriereadriatico.it
Ragazza di 18 anni stuprata a Genova: gli abusi nella notte in pieno centro, la vittima accusa un 'amico' - Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale la scorsa notte in pieno centro a Genova, in via Caffaro: la giovane ha raccontato di essere stata abusata ... Segnala leggo.it