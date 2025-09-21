Violenza e indifferenza Papa Leone XIV l’appello accorato ai governanti

Un'omelia dai toni forti e universali, quella che Papa Leone XIV ha pronunciato nella parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, cuore spirituale e simbolico della città papale. Il Pontefice ha rivolto un monito ai governanti e ai fedeli, denunciando l' indifferenza che abbandona interi popoli alla miseria e l'uso distorto della ricchezza, trasformata in strumento di dominio e persino in arma. L'appello alla giustizia e alla solidarietà. «Non vogliamo essere remissivi – ha detto Papa Leone XIV – ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male».

Papa Leone XIV "Interi popoli schiacciati dalla violenza e da una spudorata indifferenza" - ROMA (ITALPRESS) – "La Chiesa prega perché i governanti delle nazioni siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l'uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e in monopoli c ...

