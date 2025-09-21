Violento scontro tra un'auto e una moto a Marina di Pisa | gravissima una donna

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violento incidente a Marina di Pisa. Una donna di 49 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata vittima di uno scontro tra auto e moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violento - scontro

Violento scontro tra due auto nella notte

Violento scontro tra auto e scooter nel Catanese: morto un 65enne

Violento scontro tra bus carichi di persone ad Atene: 47 feriti tra cui molti minori, 3 gravi

Artogne, violento scontro automoto: morto un 16enne; Violento scontro auto – moto a Marina di Pisa, la 49enne lotta tra la vita e la morte; Violento scontro tra un’auto e una moto a Marina di Pisa: gravissima una donna.

violento scontro auto motoViolento scontro tra un’auto e una moto a Marina di Pisa: gravissima una donna - Una donna di 49 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata vittima di uno scontro tra auto ... Segnala fanpage.it

violento scontro auto motoScontro auto-moto, grave centauro di 24 anni - È quello avvenuto tra un auto e una moto a Pietrasanta, per la precisione sul viale Roma di fronte all’Hotel Joseph, per cause ancora in corso di accertame ... Si legge su noitv.it

Cerca Video su questo argomento: Violento Scontro Auto Moto