Violenta aggressione a Genova giovane picchiato fino a perdere conoscenza | è in gravi condizioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione notturna nel cuore della movida genovese. Nella notte tra il 20 e il 21 settembre, un episodio di violenza estrema ha sconvolto il lungomare Lombardo e corso Italia a Genova, zone note per la movida estiva. Un ragazzo di 27 anni è stato picchiato brutalmente fino a svenire ed è attualmente ricoverato in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato da una lite tra due persone, che rapidamente è degenerata. Dalle parole si è passati ai fatti e a farne le spese è stato il giovane di origini sudamericane, colpito violentemente alla testa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: violenta - aggressione
“Il suo responsabile l’ha soffocata, sedendosi sopra di lei durante una violenta aggressione”: Jessica McLaughlin muore mentre il colpevole fugge
Aggressione violenta a Napoli, la vittima muore in ospedale
Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato
Carlazzo, uomo di 44 anni trovato privo di sensi dopo violenta aggressione: indagato un residente della zona #carlazzo - X Vai su X
- Hanno appena 13 e 15 anni - La violenta aggressione era avvenuta in un bar in zona stazione: il branco di quattro ragazzine ha preso a calci e pugni la barista #aggressione #padova #lavocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook
Violenta aggressione nella notte, grave un minore; Notte di violenza a Genova, quattro aggressioni in poche ore. Accoltellamento a Noli; Picchiano un disabile a Sanremo, arrestati tre giovani.
Genova, movida violenta in corso Italia: ventottenne ricoverato in rianimazione - Rissa poco prima dell'alba: un giovane colpito con calci e pugni è stato portato in codice rosso al San Martino ... Riporta ilsecoloxix.it
Genova, ragazza denuncia violenza sessuale: indaga la polizia - Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra martedì e mercoledì, nel cuore di Genova, ... Scrive telenord.it