Violenta aggressione a Genova giovane picchiato fino a perdere conoscenza | è in gravi condizioni

Aggressione notturna nel cuore della movida genovese. Nella notte tra il 20 e il 21 settembre, un episodio di violenza estrema ha sconvolto il lungomare Lombardo e corso Italia a Genova, zone note per la movida estiva. Un ragazzo di 27 anni è stato picchiato brutalmente fino a svenire ed è attualmente ricoverato in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell'aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato da una lite tra due persone, che rapidamente è degenerata. Dalle parole si è passati ai fatti e a farne le spese è stato il giovane di origini sudamericane, colpito violentemente alla testa.

