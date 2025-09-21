Violante | Questa non è la mia sinistra Dico a tutti | basta odio! La riforma della giustizia? Tentativo lodevole

"Dico a tutti: occorre maggior senso di responsabilità e consapevolezza della necessità di confrontarsi. C'è bisogno di rispetto. Non ho condiviso, ad esempio, alcuni commenti su Kirk. Quando si ammazza un uomo per le sue idee, è sempre un lutto per la democrazia. Per quanto riguarda la riforma della giustizia e in modo particolare la separazione delle carriere, capisco l'intenzione ma alla fine il risultato è dannoso per la stessa politica oltre che per i cittadini. Tutto dipenderà dalle norme attuate successivamente". A dirlo Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera. Come vede tutta questa polemica sul ddl Nordio? "Conosco le persone che ci hanno lavorato e sono certo che hanno fatto ogni sforzo possibile per migliorare lo status quo.

