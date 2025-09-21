Vinted adesso arriva anche in tv

Vanityfair.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 ottobre, su Real Time canale 31 e su discovery+, andrà in onda Refashion, il nuovo programma televisivo che racconta come il second-hand rappresenti il futuro della moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

