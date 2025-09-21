Vino un’ottima annata | le giacenze in cantina rovinano la festa

VENDEMMIA. Confagricoltura: «Quest’anno una crescita complessiva delle scorte di circa il 2,5%». Coldiretti: criticità che non troverà soluzione a breve. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Lo stallo dei consumi di vino, con un calo nell'ordine del 30%, sta causando un aumento delle giacenze anche nelle cantine orobiche.

