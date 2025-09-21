La Romagna festeggia 20 anni della manifestazione ‘Vini ad Arte’ e apre le porte al grande pubblico. L’iniziativa si svolgerà domani a Faenza, presso Casa Spadoni, con una sessantina di produttori e una masterclass d’eccezione con Filippo Bartolotta per raccontare l’identità vinicola romagnola. "L’evento enologico più importante della Romagna – spiegano i dirigenti del Consorzio – si conferma come il momento centrale di promozione e racconto del vino romagnolo, riaprendo le porte anche al pubblico di appassionati, accanto ai professionisti del settore". La giornata è pensata per accogliere sia gli operatori Ho. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Vini ad Arte’: la kermesse romagnola. Oltre 60 cantine domani in vetrina