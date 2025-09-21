Spiragli all’orizzonte per Villa Urbani, storica sede della biblioteca di via Pennacchi, parte del sistema bibliotecario comunale, che comprende tra le altre le biblioteche Augusta quella degli Arconi, Biblionet di Ponte San Giovanni, la Sandro Penna a San Sisto e il polo di san Matteo degli Armeni. Chiusa da tempo per importanti problemi strutturali, l’amministrazione annuncia un progetto di riqualificazione con finanziamento aumentato da 900.000 euro a 1.700.000 euro. A breve la presentazione del progetto esecutivo. "Chiusa dal 2023 – riferisce l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini - a causa di problemi strutturali la biblioteca, che ha sempre svolto un ruolo fondamentale per la comunità, è ora pronta per un percorso di recupero e consolidamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa Urbani Verso la riqualificazione. Percorso pedonale in via XX Settembre