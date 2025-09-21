Villa Urbani Verso la riqualificazione Percorso pedonale in via XX Settembre
Spiragli all’orizzonte per Villa Urbani, storica sede della biblioteca di via Pennacchi, parte del sistema bibliotecario comunale, che comprende tra le altre le biblioteche Augusta quella degli Arconi, Biblionet di Ponte San Giovanni, la Sandro Penna a San Sisto e il polo di san Matteo degli Armeni. Chiusa da tempo per importanti problemi strutturali, l’amministrazione annuncia un progetto di riqualificazione con finanziamento aumentato da 900.000 euro a 1.700.000 euro. A breve la presentazione del progetto esecutivo. "Chiusa dal 2023 – riferisce l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini - a causa di problemi strutturali la biblioteca, che ha sempre svolto un ruolo fondamentale per la comunità, è ora pronta per un percorso di recupero e consolidamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Da mercoledì 17 settembre 2025, nel Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia, riapre al pubblico il Museo della Scuola Romana con un nuovo allestimento, ripensato secondo più moderni criteri museografici e didattici
Roma, il progetto di riqualificazione di Villa Fiorelli: casa sociale, orti urbani, campo da bocce e un'area di ristoro - Uno spazio pubblico riqualificato e fruibile dai cittadini di tutte le età in uno dei giardini storici più significativi del quadrante est. Si legge su roma.corriere.it
Villa Glori cambia look: nuova vita per i percorsi storici e il patrimonio arboreo del parco - Prende avvio la prima fase degli interventi di riqualificazione di Villa Glori per i quali l’amministrazione Gualtieri ha previsto un progetto suddiviso in due stralci con un finanziamento complessivo ... Segnala romatoday.it