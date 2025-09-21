Vigilante di un supermercato di Brescia prova a fermare 3 ragazzi e viene preso a pugni davanti ai clienti

L'addetto alla sicurezza del supermercato Pam di via Porcellaga nel centro di Brescia è stato preso a pugni da tre ragazzi lo scorso venerdì 19 settembre. Il vigilante aveva provato a fermarli perché sospettava avessero rubato qualcosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

