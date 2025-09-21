Vigevano addio alla pallavolista e maestra Stefania Gianotti | Sempre sorridente e determinata

Vigevano (Pavia) – Da due anni combatteva coraggiosamente con la malattia ma nessuno si sarebbe mai immagino un epilogo così repentino e tragico. Vigevano ha dato ieri mattina il suo ultimo saluto a Stefania Gianotti, morta mercoledì a 47 anni. Gianotti era stata un’apprezzata giocatrice di volley: con la squadra di Vigevano, il GiFra, aveva raggiunto la promozione in serie A2 ed è stata probabilmente la più forte palleggiatrice mai prodotta dalla pallavolo vigevanese, che ha una tradizione importante. Dopo aver vinto due scudetti giovanili tra il 1990 e il 1992, Gianotti aveva conquistato prima una promozione in B2 con la Florens Vigevano, poi in B1 e infine in A2 con il GiFra, massimo traguardo del volley cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

